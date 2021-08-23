Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского

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В Черкасской области сегодня, 23 августа, произошли столкновения между между полицией и активистами Нацкорпуса и ветеранами войны на Донбассе.

Последние хотели пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, который был на открытии арт-объекта "Сердце Украины" и поднятии Государственного флага. Но ветеранов оттеснила полиция, сообщили в пресс-службе Нацкорпусу.

"Ветераны и патриоты Черкащины, которые также прибыли на мероприятие, были заблокированы посреди трассы рубежом из полицейских", - отмечается в сообщении.

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Представители "Нацкорпуса" хотели к президенту "задать вопрос", однако в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и начали задерживать участников акции, добавил руководитель Черкасского отделения Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук в Facebook.

В результате - шестеро задержанных, четверо из них - ветераны войны, включая вероятного кандидата в депутаты по 197 округу Игоря Зайчука.

Ранее "Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента, который тоже закончился столкновениями с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.