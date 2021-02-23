На заводе произошел выброс химикатов: есть жертва

В понедельник, 22 февраля, утром там произошло возгорание паров дихлоритана, без последующего горения в помещении сушильной башни Фото: 0352.ua

На калушском Карпатнафтохиме произошла масштабная вспышка химических испарений.

В понедельник, 22 февраля, утром там произошло возгорание паров дихлорэтана без последующего горения в помещении сушильной башни, пишет "Галка". Тогда спасатели сообщили, что травмированных нет.

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Однако, 23 февраля, управление гражданской защиты ОГА проинформировало, что в результате вспышки травмирован 1 человек, который обратился в больницу с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.

В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв. В результате инцидента погиб 1 человек, еще 1 получил ранения.