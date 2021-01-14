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четверг, 14 января 2021 19:30

В Польше рвануло на крупнейшем заводе взрывчатых веществ: есть погибший

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В Польше рвануло на крупнейшем заводе взрывчатых веществ: есть погибший
На месте инцидента работают 15 пожарных команд. Фото: Reuters

В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв.

В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает Польское радио.

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Взрыв произошел вдали от помещений завода, где сжигаются отходы производства взрывчатых веществ. На месте происшествия работают 15 пожарных команд.

Причины взрыва, кроме пожарных, расследуют также прокуратура и полиция.

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской произошел 9 января в 15:53. Начался пожар. Сейчас на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей.

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