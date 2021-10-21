На Закарпатье задержали иностранца с тремя килограммами ртути

Силовики задержали иностранца с ртутью. Фото: СБУ

На Закарпатье, в пункте пропуска "Малые Селменцы", задержали иностранца с тремя килограммами ртути, которую он пытался вывезти в одну из стран ЕС. Ртуть нашли при осмотре его вещей.

Курьер - гражданин европейской страны. Он согласился на такую ​​"услугу" за 5 тыс. евро, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро.

Правоохранители устанавливают источники происхождения вещества, продавцов и заказчиков.

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Как отметили в спецслужбе, металлическая ртуть может использоваться для массовых химических терактов.

Во Львовской области разоблачили трех преступников из Закарпатья, торговавших в Дрогобычском районе огнестрельным оружием, боеприпасами и ртутью. Один из организаторов "бизнеса" - бывший правоохранитель.