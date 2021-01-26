На украинской границе задержали иранцев. Прятались в лесу с ребенком

На украинской границе задержали 6-х иранцев. Фото: dpsu.gov.ua

Ночью 26 января неподалеку украино-словацкой границы задержали группу иранцев, которые хотели незаконно попасть в Евросоюз.

Среди задержанных - четверо мужчин, женщина и 9-летний мальчик, сообщили в Госпогранслужбе.

Нелегалы ​​прятались в лесу. О них "сообщил" сигнализационный комплекс. Для поисков военнослужащие Чопского отряда привлекли розыскную собаку. Задержанные подтвердили, что хотели добраться до стран ЕС в обход пунктов пропуска. В Украину они попали в установленном порядке.

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"Все шестеро задержанных имели при себе заграничные паспорта граждан Ирана. Самому старшему из них исполнилось 45 лет", - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. Проводится проверка.

4 иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС, задержал пограничный наряд отдела "Рава-Русская" на Львовщине. Задержанные оказались гражданами Турции, которые имели с собой документы. В Украину путешественники прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.