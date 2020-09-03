На трассе расстреляли автобус: есть пострадавшие

В городе Мелитополь Запорожской области произошла стрельба. Неизвестные на трассе из огнестрельного оружия обстреляли микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
"2 сентября около 23:00 вблизи Мелитополя на трассе неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус "Форд". В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Пострадавший доставлен в Мелитопольскую городскую больницу, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в полиции.
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает стрелков.
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