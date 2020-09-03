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четверг, 03 сентября 2020 09:35

На трассе расстреляли автобус: есть пострадавшие

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На трассе расстреляли автобус: есть пострадавшие
Стрельба на трассе: есть пострадавшие Фото: www.unian.ua

В городе Мелитополь Запорожской области произошла стрельба. Неизвестные на трассе из огнестрельного оружия обстреляли микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"2 сентября около 23:00 вблизи Мелитополя на трассе неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус "Форд". В результате происшествия пострадал водитель, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Пострадавший доставлен в Мелитопольскую городскую больницу, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в полиции.

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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает стрелков.

В районе Люботин под Харьковом расстреляли микроавтобус. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Дата
03
сентября

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