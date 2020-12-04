На трассе не разминулись 2 легковушки: есть погибшие

Возле села Новоелизаветовка Одесской области на трассе Киев - Одесса столкнулись 2 легковых авто.

В результате аварии погибли 2 человека, сообщили в Великомихайловском отделении полиции в Одесской области.

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Автор: od.npu.gov.ua В результате аварии погибли два человека

Автор: od.npu.gov.ua Возле села Новоелизаветовка Одесской области на трассе Киев - Одесса столкнулись два легковых авто

"На трассе Одесса - Киев возле остановки общественного транспорта возле села Новоелизаветовка столкнулись 2 легковых автомобиля. Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм погибли на месте происшествия, их личности устанавливаются. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

2 декабря около 22:40 в селе Слобожанское Харьковского района произошло ДТП с участием внедорожника. За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением из-за скользкой дороги. В результате аварии в больницу с травмами забрали водителя и 3 ее пассажиров: 10-летнего сына, 13-летнюю дочь и еще одного парня 14 лет.