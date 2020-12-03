Внедорожник закрутило на скользкой дороге и занесло в дерево: в ДТП пострадали дети

2 декабря около 22:40 в селе Слобожанское Харьковского района произошло ДТП с участием внедорожника.

За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением из-за скользкой дороги, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Автор: hk.npu.gov.ua За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением за скользкой дороги

Автор: hk.npu.gov.ua В результате аварии в больницу с травмами забрали водительницу и трех ее пассажиров: 10-летнего сына, 13-летнюю дочь и еще одного парня 14 лет

"34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля Toyota Prado и двигалась по улице Мира в селе Слобожанское Харьковского района. По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила наезд на дерево", - сказано в сообщении.

В результате аварии в больницу с травмами забрали водителя и 3 ее пассажиров: 10-летнего сына, 13-летнюю дочь и еще одного парня 14 лет.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

3 декабря около 6:00 возле села Сабановка в Радеховском районе на Львовщине в лоб столкнулись Mercedes и Audi. Погибли 3 человека. 50-летний водитель Audi - на месте происшествия. Еще 2 умерли в Радеховской ЦРБ.