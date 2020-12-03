Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей: фото с места трагедии

3 декабря около 6.00 возле села Сабановка в Радеховском районе на Львовщине в лоб столкнулись Mercedes и Audi.

Погибли 3 человека. 50-летний водитель Audi - на месте происшествия. Еще два человека умерли в Радеховской ЦРБ, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua В Радехивском районе на Львовщине в лоб столкнулись Mercedes и Audi

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"Водитель автомобиля Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Последним управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - рассказали в полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua Водитель Audi погиб на месте происшествия, еще двое умерли в больнице. Это водитель и 56-летняя пассажирка микроавтобуса

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства происшествия.

Близ села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF.У результате ДТП 1 человек погиб. Еще 2 травмированы, среди них - беременная.