На территории школы нашли 104 боеприпаса

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110 взрыво-опасных предметов времен Второй мировой войны нашли на территории школы №18 в Тернополе.

Учебный процесс временно приостановлен, пишет ГСЧС Украины.

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"18 сентября в ГСЧС поступила информация, что во время проведения земляных работ на территории СОШ №18 Тернополя выявлено 110 взрыво- опасных предметов (артиллерийские снаряды - 76 мм) времен Второй мировой войны. Работы по выявлению и изъятию продолжаются", - говорится в сообщении.

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