На Сумщине от взрыва гранаты погиб человек

Граната взорвалась в салоне авто. Фото: Нацполиция

На Сумщине в салоне автомобиля взорвалась граната.

Инцидент произошел в одном из сел Конотопского района, сообщается на сайте полиции области.

Владелец авто обнаружил опасный предмет на заднем сиденье. Чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого.

При осмотре "находки" произошел взрыв. Знакомый водителя получили тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

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В полиции уже открыли уголовное производство. Устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне авто.

В Ровно в дом депутата городского совета бросили гранату. В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши. Из людей никто не пострадал.