На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов

В Киеве на рынке "Оболонь" загорелись торговые павильоны.

Об этом сообщает ГСЧС в г. Киеве.

Огонь возник в нескольких киосках и распространился на расположенное рядом 2-этажное здание.

Полностью сгорели 8 торговых павильонов, еще 22 павильона пожарным удалось спасти.

Жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.

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В сентябре на улице Дегтяревской, 49, горело девятиэтажное студенческое общежитие.

Пожар возник в одной из комнат на шестом этаже.

Сгорела и повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших нет.