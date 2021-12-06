На рынке "Оболонь" сгорели 8 торговых павильонов

В Киеве на рынке "Оболонь" загорелись торговые павильоны.
Об этом сообщает ГСЧС в г. Киеве.
Огонь возник в нескольких киосках и распространился на расположенное рядом 2-этажное здание.
Полностью сгорели 8 торговых павильонов, еще 22 павильона пожарным удалось спасти.
Жертв и пострадавших нет.
Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.
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В сентябре на улице Дегтяревской, 49, горело девятиэтажное студенческое общежитие.
Пожар возник в одной из комнат на шестом этаже.
Сгорела и повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших нет.
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