На пути киевского метро упал пассажир

На месте работают правоохранители и медики/ Фото: dtp.kiev.ua

В пятницу, 25 июня, на станции метро Майдан Независимости в Киеве пассажир упал на рельсы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Движение поездов на синей линии Теремки - Олимпийская и Контрактовая площадь - Героев Днепра (очевидно остановлено. - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

Вскоре движение поездов в метро восстановили в обычном режиме.

О здоровье упавшего пока не сообщается.

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На станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте. Тело пострадавшего пытались деблокировать с помощью домкрата.