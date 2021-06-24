Масштабный сбой в киевском метро: как можно оплатить проезд

Оплатить проезд можно двумя способами. Фото: телеканал "Киев"

Оплатить проезд в столичном метро можно только электронным билетом или разовым qr-билетом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

Купить qr-билет можно в автоматах по продаже.

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Сбой в метро произошел 24 июня. Вероятно, из-за отсутствия интернет-соединения. На станции Академгородок пройти через турникеты к платформе было невозможно. Работники станции закрыли кассы и просили пользоваться наземным транспортом.