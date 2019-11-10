На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 333
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 189
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1017
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2709
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 864
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2079
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2214
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5175
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1719
Фото
Все фото
8
5
3
3
3
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Водитель &quot;потерял&quot; 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
&quot;Запорожец&quot; влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
"Запорожец" влетел под грузовик: первые кадры смертельного столкновения
Кровавый день рождения: глухонемой мужчина зарезал жену за измену
Кровавый день рождения: глухонемой мужчина зарезал жену за измену
Видео
Все видео
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1170
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 855
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3717
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2070
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
09 ноября 2019
1 Просмотров: 549
Для людей
"У Швеції штрафи такі, що краще не жартувати. Можна влипнути на сотні, а то й тисячі євро. Краще дотримуватися правил: як написано, так і роби, ...
воскресенье, 10 ноября 2019 18:10

На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину

  Комментировать
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
В Одессе нашли убитой молодую женщину. Фото - usionline.com

В Одессе на ул. Таирова нашли убитой молодую женщину. Ее тело несколько дней пролежало на заброшенном участке между частными домами.

Причиной смерти стало удушение, пишет УСИ со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты

Женщину нашел прохожий. На вид ей до 30 лет, при себе у нее остались ценные вещи, в том числе золотые украшения.

Была одета в желтую куртку. С особых примет у нее - рыжие волосы.

В Дарницком районе Киева нашли труп женщины. Тело обнаружили прохожие в густых кустах в парке Партизанской славы. Предварительно, по словам медиков, неизвестна умерла днем ​​ранее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
ноября

Украина не удержала победу в матче с Германией

Сектанты захватили христианский собор в столице

Самое читаемое
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 35676
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 31321
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия Просмотров: 11412
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 8802
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
5
 Просмотров: 7524
Происшествия
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
 Просмотров: 540
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
8
 Просмотров: 3816
Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
5
 Просмотров: 1143
Audi снес ограждение моста и упал в реку
Audi снес ограждение моста и упал в реку
3
 Просмотров: 486
Нарушитель из Молдовы напал с ножом на украинского пограничника
Нарушитель из Молдовы напал с ножом на украинского пограничника Просмотров: 360
Больше всего комментируют
8
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую
Голосов: 822
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua