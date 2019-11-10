На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину

В Одессе нашли убитой молодую женщину. Фото - usionline.com

В Одессе на ул. Таирова нашли убитой молодую женщину. Ее тело несколько дней пролежало на заброшенном участке между частными домами.

Причиной смерти стало удушение, пишет УСИ со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты

Женщину нашел прохожий. На вид ей до 30 лет, при себе у нее остались ценные вещи, в том числе золотые украшения.

Была одета в желтую куртку. С особых примет у нее - рыжие волосы.

В Дарницком районе Киева нашли труп женщины. Тело обнаружили прохожие в густых кустах в парке Партизанской славы. Предварительно, по словам медиков, неизвестна умерла днем ​​ранее.