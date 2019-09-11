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среда, 11 сентября 2019 13:23

На пепелище нашли тело мужчины и трех собак

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На пепелище нашли тело мужчины и трех собак
В огне под Полтавой погиб человек и три собаки. Фото: dsns.gov.ua

Вчера, 10 сентября, в селе Писаревка Новосанжарского района Полтавской области в сгоревшем доме пожарные нашли тело 62-летнего мужчины и трех собак.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Полтавщины Светлана Рыбалко.

"Мужчина злоупотреблял алкоголем и уснул в доме с сигаретой. Пожар начался изнутри. Потом перекинулся на высокую сухую траву, двор был загроможден, и на хозяйственные постройки соседей. Вместе с мужчиной погибли и три собаки. К сожалению, двери были закрыты и животные не смогли спастись ", - рассказала Рыбалко.

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Огонь уничтожил дом, два соседних нежилых дома и 1,5 га сухой травы. Тело мужчины на экспертизу направили в Новосанжарское отделения областного БСМЭ.

В Житомирской области горело 100 гектаров леса.

Пожар возник между селом Богатое и дачным кооперативом Бобровский массив.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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