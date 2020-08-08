На отдыхе утонул мужчина

Мужчина утонул в карьере. Фото: ГСЧС

7 августа в 17.05 в с.Черепашинцы Калиновского района Винницкой обл. с затопленного карьера достали тело мужчины.

Погибший исчез во время отдыха 6 августа, передает ГСЧС.

Водолазы обследовали поверхность акватории водоема общей площадью 7500 кв.м.

К проведению поисковых работ от ГСЧС привлекли 7 человек личного состава и один спец автомобиль.

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"Спасатели каждый раз подчеркивают, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны!" - говорят спасатели.

Кривом Роге на Днепропетровщине у Гданцевской плотины утонул 65-летний мужчина. Он пытался спасти из воды внуку, которая начала тонуть. Трагедия произошла вечером 26 июля.