 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 1314
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 747
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 162
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 225
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 657
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3330
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
12
6
9
3
6
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
Протаранил шесть авто: подросток без прав создал массовое ДТП
Протаранил шесть авто: подросток без прав создал массовое ДТП
Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто
Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто
Видео
Все видео
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ
В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
4 Просмотров: 2304
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 153
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 10:37

На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
12

  Комментировать

На Харьковщине почтили погибших в авиакатастрофа Ан-26Ш. В годовщину трагедии под Чугуевом на месте гибели летчиков установили камень, на котором написано, что со временем на площадке установят памятный знак
Фото: t.me/truexanews
На Харьковщине почтили погибших в авиакатастрофа Ан-26Ш. В годовщину трагедии под Чугуевом на месте гибели летчиков установили камень, на котором написано, что со временем на площадке установят памятный знак
На Харьковщине почтили погибших в авиакатастрофа Ан-26Ш. В годовщину трагедии под Чугуевом на месте гибели летчиков установили камень, на котором написано, что со временем на площадке установят памятный знак
На Харьковщине почтили погибших в авиакатастрофа Ан-26Ш. В годовщину трагедии под Чугуевом на месте гибели летчиков установили камень, на котором написано, что со временем на площадке установят памятный знак
На Харьковщине почтили погибших в авиакатастрофа Ан-26Ш. В годовщину трагедии под Чугуевом на месте гибели летчиков установили камень, на котором написано, что со временем на площадке установят памятный знак

В годовщину аварии самолета Ан-26Ш на месте трагедии вблизи Чугуева на Харьковщине собрались курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, родственники погибших и священники. Всего - около 200 человек.

Здесь установили временный обелиск - камень, на месте которого позже установят памятник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Единственный уцелевший в Ан-26 курсант поделился первыми воспоминаниями

В траурных мероприятиях участвует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Священники проводят панихиду по погибшим.

Некоторые родственники погибших возмущены темпами расследования авиакатастрофы. И тем, что за год не смогли установить памятник погибшим.

В связи с проведением мероприятий, перекрыта одна полоса дороги на подъезде к Чугуева.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 22358
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 8226
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 6858
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 6633
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 4455
Происшествия
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
 Просмотров: 54
Похищение дочери депутатов "заказал" убийца ее подруги
Похищение дочери депутатов "заказал" убийца ее подруги Просмотров: 360
Стрелял профессионал: новые подробности покушения на Шефира
Стрелял профессионал: новые подробности покушения на Шефира Просмотров: 486
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
 Просмотров: 873
26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе
26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
3
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
Голосов: 483
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть