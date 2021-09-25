На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото

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В годовщину аварии самолета Ан-26Ш на месте трагедии вблизи Чугуева на Харьковщине собрались курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, родственники погибших и священники. Всего - около 200 человек.

Здесь установили временный обелиск - камень, на месте которого позже установят памятник.

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В траурных мероприятиях участвует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Священники проводят панихиду по погибшим.

Некоторые родственники погибших возмущены темпами расследования авиакатастрофы. И тем, что за год не смогли установить памятник погибшим.

В связи с проведением мероприятий, перекрыта одна полоса дороги на подъезде к Чугуева.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр. В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.