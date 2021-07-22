Что стало причиной конфликта - неизвестно. Фото: "Киев Оперативный"

В ночь на 22 июля в центре Киева на майдане Независимости произошла массовая драка с участием иностранцев.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это стремно. Побоище с участием иностранцев с палками", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что более 10 человек нападали друг на друга с палками, били ногами и валили на землю.

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В Киеве на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. Пять мужчин и женщина фигурировали в ней.