На Львовской таможне проходят массовые обыски

На Львовской таможне продолжаются 40 обысков. Фото: "Обозреватель".

Госбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне.

Там разоблачили масштабную схему провоза контрабанды, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает "Обозреватель".

По словам Варченко, следователи ГБР и СБУ разоблачили схему по ввозу в Украину с ЕС дорогого брендовой одежды под видом секонд-хенда.

"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили в Украину как секонд-хенд", - сообщила Варченко.

Предприятие-импортер заказывало в ЕС дорогую брендовую одежду, а когда она доезжала до таможни, "превращалась" в таможенных документах на секонд-хенд.

"Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты таможенных платежей. Государство несло убытки как минимум 1 миллион гривен с каждой партии товара", - объяснила Варченко.

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По данным ГБР, грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смени, когда на таможенном посту дежурили определенные сотрудники. Таможенники, договорившись с контрабандистами, "упрощали" прохождение таможенных формальностей и не применяли необходимых форм контроля.

Также правоохранители пришли с обысками к предприятиям-импортеров, в чьих интересах везли контрабанду. А также к их руководителям.

Украинские пограничники в пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей задержали грузовик с контрабандой брендовой одежды на 12 млн грн. Правоохранители узнали заранее о возможной попытке незаконной перевозки товаров.