На Львовщине задержали нелегалов из Турции

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3366
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 747
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1260
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1638
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 783
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2430
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1098
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
10
6
3
4
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
Два человека сгорели заживо
Два человека сгорели заживо
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Видео
Все видео
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1161
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1260
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2430
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 846
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 03:28

На Львовщине задержали нелегалов из Турции

  Комментировать
На Львовщине задержали нелегалов из Турции
Иностранцы появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Четырех иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС в новогоднюю ночь, задержал пограничный наряд отдела "Рава-Руска" на Львовщине.

"О подозрительных чужаках, которые появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования быстро задержала группу мужчин. Задержанные оказались гражданами Турции, которые имели с собой документы", - об этом сегодня 2 января 2021 года, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов

Также устанавливаются детали правонарушения. Предварительно стало известно, что в Украину путешественники прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.

На Львовщине полицейские разоблачили иностранца, который переправлял нелегалов через украинскую границу. С одной пассажира мужчина брал $ 1600 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Львовщине задержали нелегалов из Турции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 10008
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 8541
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 8469
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 7083
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 6732
Происшествия
В результате катастрофы вертолета погибли родители с двумя детьми
В результате катастрофы вертолета погибли родители с двумя детьми Просмотров: 72
Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы
Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы Просмотров: 558
В Донецкой области мужчина зарубил знакомого
В Донецкой области мужчина зарубил знакомого Просмотров: 252
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
 Просмотров: 522
Украинца освободили из плена в Ливии
Украинца освободили из плена в Ливии Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
Голосов: 413
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть