На Львовщине задержали нелегалов из Турции

Иностранцы появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Четырех иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС в новогоднюю ночь, задержал пограничный наряд отдела "Рава-Руска" на Львовщине.

"О подозрительных чужаках, которые появились ночью в пограничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования быстро задержала группу мужчин. Задержанные оказались гражданами Турции, которые имели с собой документы", - об этом сегодня 2 января 2021 года, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

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Также устанавливаются детали правонарушения. Предварительно стало известно, что в Украину путешественники прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.

На Львовщине полицейские разоблачили иностранца, который переправлял нелегалов через украинскую границу. С одной пассажира мужчина брал $ 1600 тыс.