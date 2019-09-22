На Лесном массиве горят цистерны с горючим. Слышны взрывы

На Лесном массиве в Киеве на улице Вискозной, 3, горят восемь больших автоцистерн с горючим на нефтебазе.

Слышны взрывы. Очевидцы рассказывают, что разорвало автоцистерны, сообщает ТСН.

На месте происшествия работают 75 спасателей, задействовали 15 единиц техники, пожарный поезд. Гасят как охвачены огнем цистерны, так и 12 соседних - чтобы и они не начали гореть и взрываться.

Автор: ТСН В Киеве горят и взрываются автоцистерны

По состоянию на 23:00 гореть оставались две автоцистерны, остальные потушили. Поезд с топливом удалось отбуксировать. Проводится подготовка к пенной атаке.

Автор: ТСН В Киеве горят и взрываются автоцистерны

Информации о жертвах нет.

Автор: ТСН В Киеве горят и взрываются автоцистерны

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