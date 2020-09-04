На Куреневке загорелось здание, где была школа

Пожар произошел в здании, где была школа. Фото: facebook.com/shkapenko.

В Киеве на Куреневке произошел масштабный пожар в заброшенном здании.

Горит здание по улице Полковая, 76, сообщает "Киев Оперативный".

Ранее там находилась школа, однако она уже давно не работает, и там часто собирались люди без определенного места жительства.

Выгорела крыша дома, а также внутренние помещения. Пользователи соцсетей предполагают, что пожар мог возникнуть, чтобы "зачистить" территорию под новостройку.

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2 сентября на Печерске загорелась одна из башен ЖК Taryan Towers на Печерске. Пожар произошел на 34 этаже 35-этажной новостройки.