На Куреневке загорелось здание, где была школа

В Киеве на Куреневке произошел масштабный пожар в заброшенном здании.
Горит здание по улице Полковая, 76, сообщает "Киев Оперативный".
Ранее там находилась школа, однако она уже давно не работает, и там часто собирались люди без определенного места жительства.
Выгорела крыша дома, а также внутренние помещения. Пользователи соцсетей предполагают, что пожар мог возникнуть, чтобы "зачистить" территорию под новостройку.
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2 сентября на Печерске загорелась одна из башен ЖК Taryan Towers на Печерске. Пожар произошел на 34 этаже 35-этажной новостройки.
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