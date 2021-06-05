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суббота, 05 июня 2021 17:06

На кладбище вывезли трех живых людей

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На кладбище вывезли трех живых людей
Инвалидов оставили умирать на кладбище. Фото: facebook.com/backumenty

Сегодня, 5 июня, в Одессе неизвестные вывезли трех пациентов психбольницы, что на Воробьева, 9, на Христианское кладбище №2. Там оставили умирать у склепа без воды и пищи.

При этом все пострадавшие имеют инвалидность, сообщил в Facebook журналист Сергей Бакуменко, который стал свидетелем происшествия.

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По его словам, у одного из пострадавших нет половины головы, у второго - обеих конечностей ног, а третий передвигается на коляске. По неофициальным данным, других пациентов больницы развезли по домам, а в этих просто нет дома.

В Днепре водитель маршрутного автобуса отказался пускать в салон пассажира с инвалидностью. Он закрыл дверь, зажав мужчине руку, и протащил его по дороге. На крик людей он остановился и открыл дверь. Но, когда инвалид вошел в маршрутку, водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека"

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