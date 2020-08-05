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среда, 05 августа 2020 14:13

"Я не хочу тебя обслуживать, калека" - маршрутчик протащил по дороге человека с инвалидностью

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&quot;Я не хочу тебя обслуживать, калека&quot; - маршрутчик протащил по дороге человека с инвалидностью
В Днепре маршрутчик зажал инвалиду руку дверью и протянул по дороге. Фото: facebook.com/12 Квартал Днепра

В Днепре водитель маршрутного автобуса отказался пускать в салон пассажира с инвалидностью.

Он закрыл дверь, зажав мужчине руку, и протащил его по дороге. Об этом сообщает пользователь Facebook-сообщества "12 квартал Днепра".

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"Сегодня на 12-м квартале водитель 136-й маршрутки не хотел брать инвалида по льготному, прижал дверью ему руку с тростью и ногу, и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь. Но, когда инвалид вошел в маршрутку, водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека", - говорится в сообщении.

"Водитель, жди бумеранг", "Неужели на водителей нет никакой управы?", "На 136-м маршруте одни хамы, уже не первый раз сталкиваюсь с таким поведением. Отборные хамы", - пишут в комментариях.

В Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением - 40-летнюю Наталью Лукашко. Обзывал и нецензурно ругался. Когда за нее вступились другие пассажиры, сказал, что никуда не поедет.



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