"Я не хочу тебя обслуживать, калека" - маршрутчик протащил по дороге человека с инвалидностью

В Днепре маршрутчик зажал инвалиду руку дверью и протянул по дороге. Фото: facebook.com/12 Квартал Днепра

В Днепре водитель маршрутного автобуса отказался пускать в салон пассажира с инвалидностью.

Он закрыл дверь, зажав мужчине руку, и протащил его по дороге. Об этом сообщает пользователь Facebook-сообщества "12 квартал Днепра".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просился на коленях: проучили маршрутчика, выгнавшего искалеченного ветерана АТО

"Сегодня на 12-м квартале водитель 136-й маршрутки не хотел брать инвалида по льготному, прижал дверью ему руку с тростью и ногу, и начал ехать. На крик людей он остановился и открыл дверь. Но, когда инвалид вошел в маршрутку, водитель сказал: "Я не хочу тебя обслуживать, калека", - говорится в сообщении.

"Водитель, жди бумеранг", "Неужели на водителей нет никакой управы?", "На 136-м маршруте одни хамы, уже не первый раз сталкиваюсь с таким поведением. Отборные хамы", - пишут в комментариях.

В Киеве водитель маршрутки №157 с номерным знаком АА 5529 ХН выгнал из салона женщину с удостоверением - 40-летнюю Наталью Лукашко. Обзывал и нецензурно ругался. Когда за нее вступились другие пассажиры, сказал, что никуда не поедет.



