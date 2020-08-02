На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

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31 год назад 2 августа в 16.20 в Киеве на Майдане Независимости (тогда площадь Октябрьской революции, -Gazeta.ua) обвалились колонны портала главпочтамта. Погибли 11 человек. Еще двое - были травмированы, один из пострадавших потерял ноги.

Среди жертв были 5 киевлян, 3 жителей Сахалинской области, среди которых 12-летний мальчик. Также 2 москвичей и 1 житель российского города Старый Оскол.

Главной причиной катастрофы назывались ремонтные работы на главпочтамте. Во время них демонтировали плитку колонн, которая вместе с цементной прослойкой составляла единое целое с четырьмя колоннами. И они должны были выдерживать нагрузку в 700 т.

Второй вероятной причиной трагедии назывались подземные работы под площадью в ходе строительства станции метро. Возмущенная общественность контролировала и обсуждала ход расследования трагедии. Однако власть пыталась переложить ответственность за обвал на некачественное строительство сталинских времен. Однако очевидно, что причиной обвала стало все-таки нарушение техники безопасности во время ремонтных работ. Очевидцы утверждали, что существенные деформации главпочтамта можно было наблюдать еще за день до обвала.

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Колонны Киевского главпочтамта тогда были традиционным местом встреч и свиданий в Киеве. Поэтому строительные леса, которыми был покрыт вход в почту и которые стали возможной причиной катастрофы, одновременно исключили гораздо большее количество жертв. Поскольку не позволяли скапливаться людям под колоннами.

Сразу после обвала милиционеры, пожарные и прохожие, среди которых было немало десантников, что праздновали в тот день свой праздник в центре Киева, бросились разбирать завал. Руководил спасательной операцией полковник милиции Владимир Шапошник.

Сразу после катастрофы на площадь начали стягиваться десятки тысяч киевлян. И очень быстро о трагедии знал весь город. Поэтому власть почти сразу сообщила о трагедии и честно назвала число жертв

Портал главпочтамта быстро восстановили после трагедии. Однако новая облицовочная плитка на колоннах, контрастирующая своей белизной на фоне потемневшей плитки остальной части здания, еще долго напоминала киевлянам о трагедии.

В городе Днепродзержинске - сейчас Каменское, трамвай врезался в стену дома 2 июля 1996-го. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы. На очень крутом спуске у трамвая отказала система торможения и заклинило дверь. Вагон набрал скорость и сошел с рельсов, выехал на проезжую часть и столкнулся с невысоким бетонным заграждением.