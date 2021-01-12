На горе остановился подъемник, застряли 14 человек

Во Львовской области на горе остановился подъемник.

На нем находилось 14 человек. На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщили в пресс службе ГУ ДСНС Львовской области.

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Фото: lv.dsns.gov.ua

"12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Высокий Верх произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника)", - сказано в сообщении.

0 10:35 людей с подъемника сняли. В медицинской помощи никто не нуждался.

В селе Славское во Львовской области остановилась канатная дорога. Чрезвычайное происшествие случилось 1 января в 13:35. На подъемнике находилось около 70 человек.