На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко

Максим Тарасов с Ивановки может получить пожизненное заключение за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото - facebook.com/Поисковая группа "Маяк"

Сообщили новые подробности жуткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко с поселка Ивановка Одесской области.

22-летний Николай Тарасов встретил девочку на местном рынке. Вышел оттуда раньше и дождался возле своего дома. После затащил ее к себе и пытался изнасиловать, но ребенок сопротивлялся. Тогда подозреваемый задушил девочку и ударил острым предметом. На голову пострадавшей он надел полиэтиленовый пакет, а к ногам привязал камни. В таком виде выбросил тело 11-летней Даши в выгребную яму глубиной 3 м. Через камни девочка не всплывала, поэтому собаки не могли почувствовать ее запах. Об этом сегодня, 20 июня, во время брифинга сообщил руководитель областной полиции Олег Бех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи

"Конструкцию туалета разобрали, сначала обнаружили руку девочки, а потом и все тело. На ней остались сандалии и серьги, остальное подозреваемый уничтожил. Ранее он пускал полицию в дом, гараж, на чердак и во двор. Когда все факты уже указывали на него, было принято решение в третий раз провести обыск, тогда и нашли труп", - рассказал Бех.

Подозреваемый все время проводил дома, хобби - сериалы о расследовании, фильмы об убийствах, по дому ничего не делал. Он помогал волонтерам в поисках Даши и тактически заметал следы преступления. По словам задержанного, девочку он не знал. Но на записях с камеры наблюдения видно, что в день трагедии он покупал товар у матери убитой, которая работала на рынке.

"Родственники парня вернулись домой после 20:00. Они дружили с семьей Дарьи, как и подозреваемый, помогали в поисках. Знали ли они об убийстве, покажет следствие. Полиция подозревает, что одна из соседок была в курсе произошедшего, но пока правоохранители устанавливают все обстоятельства", - добавил Бех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дарью Лукьяненко убили сразу после похищения

Кроме Тарасова, у полиции было еще 7 подозреваемых, в том числе ранее судимые, алко- и наркозависимые люди. Подозреваемый в здравом уме, с ним работали полиграфолог и психолог. Но он их вел от реальной картины и чем занимался в тот день. Его показания всегда отличались, поэтому среди основных 8 подозреваемых выделялся именно он. Мотив - сексуальную почва. Это не единственная версия полиции. Сам подозреваемый сказал, что убил девочку "просто так, ни для чего".

Следователи открыли уголовные производства по 4-м статьям: "изнасилование несовершеннолетней", "незаконное лишение свободы", "убийство ребенка" и "надругательство над местом захоронения". В суде будут настаивать на содержании под стражей на время следствия, по словам прокурора Одесской области Олега Жученко. За содеянное Николая Тарасова могут посадить пожизненно.

Родители 22-летнего Николая Тарасова с Ивановки Одесской области знали об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. В этом убеждены торговцы на местном рынке, где работают родные погибшей и подозреваемого. В трагедии обвиняют родителей Максима. Говорят, того отец воспитывал очень жестко и он в детстве сбегал из дома.