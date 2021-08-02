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понедельник, 02 августа 2021 14:14

На глазах у патрульных на трассе разбилась машина с детьми. Відео с боди-камеры

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На трассе близ Полтавы столкнулись микроавтобусы, среди пострадавших - семеро детей. Все это произошло в присутствии правоохранителей, которые контролировали на дороге скорость

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Автор: pl.npu.gov.ua
  В аварии на трассе пострадали семь детей
В аварии на трассе пострадали семь детей

ДТП произошло в воскресенье 1 августа около 17:20 в Полтавском районе возле села Цыганское, на 319-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

Столкнулись автомобиль Citroen Jumpy под управлением водителя 1975 года рождения и микроавтобус Volkswagen под управлением женщины-водителя 1983 года рождения.

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"Авария произошла на глазах у полицейских. Они стояли на контроле скорости с TruCAM, когда увидели, что с другой стороны столкнулись два автомобиля. Двое патрульных побежали через дорогу, чтобы оказать первую домедицинскую помощь пострадавшим. А другие поехали на разворот, чтобы перегнать авто на ту сторону, и вызвали медиков. Там было шесть детей, получили травмы. Правоохранители сразу начали оказывать домедицинскую помощь. Девочке накладывали жгут", - рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь патрульной полиции Полтавской области Наталья Костылева.

В результате аварии телесные повреждения получил 44-летний пассажир и двухлетний ребенок, находившиеся в автомобиле Citroen, а также водитель и шесть детей-пассажиров Volkswagen в возрасте от года до 17 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Пострадавших госпитализировали. Их состояние - средней тяжести. По предварительным данным, тяжелых травм и угрозы для жизни нет.

По одной из версий пользователей соцсетей, водители могли резко тормозить, сбрасывая скорость перед полицейским патрулем, который проверял соблюдение скоростного режима в пределах населенного пункта.

Автор: pl.npu.gov.ua
  В аварии на трассе пострадали семь детей
В аварии на трассе пострадали семь детей

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

В ночь на 2 августа в Киеве водитель Volkswagen врезался в отбойник, который насквозь пробил автомобиль.

Авария произошла на ул. Саперно-Слободской. Водитель не справился с управлением авто, что повлекло столкновение с отбойником.

Водителя с различными травмами срочно госпитализировали в больницу.

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