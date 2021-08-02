Отбойник насквозь проткнул легковушку: фото жуткой ДТП

Фото: "Стража Голосеево"

В ночь на 2 августа в Киеве водитель Volkswagen врезался в отбойник, который насквозь пробил автомобиль.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на ул. Саперно-Слободской. Водитель не справился с управлением авто, что повлекло столкновение с отбойником.

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"Водителя с различными травмами срочно госпитализировали в больницу", - говорится в посте.

В каком состоянии находится водитель, неизвестно.

Такое же автопроисшествие произошло в марте у столичного ТЦ "Атмосфера". Porsche Cayenne врезался в отбойник, который пробил джип насквозь. Водитель чудом остался жив, травмировал только ногу.