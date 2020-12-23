На дороге расстреляли авто. Погиб пассажир. 18+

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Сегодня, 23 декабря, около 8:30 возле села Ставрово Окнянскогоо района Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний Олег Маланюк, пишет "Думская".

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Отмечается, что мужчина выстрелил из охотничьего ружья по лобовому стеклу автомобиля.

С места происшествия подозреваемый скрылся на автомобиле Honda с еврономером. Для задержания преступника объявлена ​​полицейская операция "Сирена".

Одесский активист Демьян Ганул сообщил, что на него совершено покушение, и показал якобы следы от выстрелов на авто. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Происшествие случилось на дороге в Одесской области. Демьян Ганул является лидером общественной инициативы "Уличный фронт". Ранее находился в одесском "Правом секторе".