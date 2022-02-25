На Донбассе украинские воины ударили по оккупантам из артиллерии

Объединенные силы дают отпор захватчикам.

По состоянию на утро ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские войска продолжают обстреливать позиции украинских воинов, города и объекты гражданской инфраструктуры.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.

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Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.

Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам, говорится в сообщении.

25 февраля российские оккупанты обстреляли город Старобильск, что в Луганской области. Вспыхнули два двухэтажных дома, один человек погиб.