Враг обстрелял Старобельск – есть потери среди гражданского населения

Российские оккупанты обстреляли город Старобильск в Луганской области.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

От обстрела вспыхнули два двухэтажных дома по улице Ватутино, станция технического обслуживания по ул. Старотогонрогская.

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Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа.

На месте происшествия работают спасатели. Шесть человек спасли, один человек погиб.

В Луганской области украинские воины целый день мужественно сдерживали врага и выстояли, сообщал Гайдай. В Счастье украинские бойцы проводили "зачистку" города от российских нападавших.