Враг обстрелял Старобельск – есть потери среди гражданского населения

Российские оккупанты обстреляли город Старобильск в Луганской области.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
От обстрела вспыхнули два двухэтажных дома по улице Ватутино, станция технического обслуживания по ул. Старотогонрогская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне из "Градов" и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа.
На месте происшествия работают спасатели. Шесть человек спасли, один человек погиб.
В Луганской области украинские воины целый день мужественно сдерживали врага и выстояли, сообщал Гайдай.
В Счастье украинские бойцы проводили "зачистку" города от российских нападавших.
×
Комментарии