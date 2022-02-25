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пятница, 25 февраля 2022 07:14

Спецтема: Напад Росії на Україну

Враг обстрелял Старобельск – есть потери среди гражданского населения
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Российские оккупанты обстреляли город Старобильск в Луганской области.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

От обстрела вспыхнули два двухэтажных дома по улице Ватутино, станция технического обслуживания по ул. Старотогонрогская.

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Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа.

На месте происшествия работают спасатели. Шесть человек спасли, один человек погиб.

В Луганской области украинские воины целый день мужественно сдерживали врага и выстояли, сообщал Гайдай.

В Счастье украинские бойцы проводили "зачистку" города от российских нападавших.

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