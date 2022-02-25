Сообщили последние новости российской агрессии в Луганской области

Сообщили о состоянии дел в Луганской области после начала войны с Россией.
"Луганщина - это Украина! Наши города и села украинские, благодаря ВСУ! Ребята целый день мужественно сдерживали врага и выстояли!", написал глава ЛОГА Сергей Гайдай в facebook.
"Счастье – сверхтяжёлая ситуация: по меньшей мере семеро погибших, в городе нет воды и света. Наши бойцы проводят "Зачистку" города от российских нападающих", - написал он.
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Станица Луганская, Старобельск, Лисичанск, Беловодск, Милово, Горная ОТГ – украинские. Проводится эвакуация людей, ситуация контролируется.
Были обстрелы Золотого, Новотошкивского. Ситуация тяжелая, но контролируемая.
"Власть повсюду на местах! Держимся!", написал он.
Объединенные силы контролируют ситуацию в Донецком районе. Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм. Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план скорейшего наступления.
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