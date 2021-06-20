На Днепре спасли женщину и ребенка

Женщину с ребенком унесло далеко от берега. Фото: ГСЧС

В Каневском районе Черкасской области ГСЧС спасала женщину с ребенком.

Их на надувном матрасе унесло в 1,5 км от берега Днепра, сообщают спасатели.

Это произошло 20 июня днем, недалеко базы отдыха "Купава Каневская".

Каневские спасатели на моторной лодке доставили пострадавших на берег. Никто не пострадал.

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Спасатели напомнили, что в ветреную погоду или в местах с сильным течением не следует использовать надувные матрасы.

На побережье Азовского моря в Запорожской области подтопило 20 автомобилей. Машины застряли. Спасатели были вынуждены вытаскивать их, сообщает ГСЧС в Запорожской области.