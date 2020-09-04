На дне карьера нашли тело подростка

Тело погибшего нашли на глубине 6 метров Фото: dp.dsns.gov.ua

В селе Старые Кодаки Днепровского района Днепропетровской области на дне местного карьера нашли тело 15-летнего парня. Об этом сообщили в пресс службе ДСНС Днепропетровской области.

Подростка начали искать еще 31 августа. Тогда стало известно об исчезновении 15-летнего парня во время отдыха. Вещи были на берегу водоема.

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1 сентября спасатели прочесывали береговую линию длиной 800 метров, однако парня так и не нашли. 4 сентября, при обследовании водоема спасатели обнаружили тело погибшего парня, на глубине 6 метров и на расстоянии 15 метров от берега.

Сотрудники ДСНС доставили его на берег и передали работникам милиции ", - сообщают спасатели.

В Красногоровке Донецкой области 13-летний парень утонул в карьере. Хотел переплыть водоем, но не хватило силы.