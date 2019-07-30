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вторник, 30 июля 2019 18:10

13-летний парень погиб на глазах у товарища

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13-летний парень погиб на глазах у товарища
В Красногоровке Донецкой области 13-летний парень утонул в карьере. Фото - Ужгород.нет

В Красногоровке Донецкой области 13-летний парень утонул в карьере.

Хотел переплыть водоем, но не хватило силы. Трагедия произошла на глазах его товарища и еще одного отдыхающего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Парень пришел купаться на карьер вместе со своим другом. Решив пересечь его, школьник заплыл на середину водоема. Но сил доплыть обратно к берегу у него не хватило, и он начал тонуть. 62-летний мужчина, который также стал свидетелем трагедии, бросился в воду, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, не успел", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В селе Егоровка Раздельнянского района Одесской области погиб 7-летний мальчик. Вместе с товарищем пошел купаться на местный пруд. Прыгнул в воду или вынырнул.

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