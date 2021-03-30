На детской площадке обнаружили страшную находку: фото

В Дарницком районе столицы нашли тело мужчины. Фото: Facebook

В Киеве на детской площадке обнаружили труп мужчины.

Инцидент произошел в Дарницком районе города. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"Тело мужчины лежало возле забора площадки. В это время в нескольких метрах от тела, ничего не подозревая, играли дети", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Причину смерти мужчины установят после проведения судмедэкспертизы.

В Мариуполе Донецкой области нашли мертвыми 41-летнего мужчину и 13-летнего парня. Тела обнаружили в автомобиле в закрытом гараже на ул. Озерной 30 марта в 00:45.