На базаре продавали данные о 32 млн украинцев

Данные продавали на одном из рынков Киева. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве два брата незаконно продавали данные более чем о 32 млн граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В начале 2021 года два родных брата, вступили в сговор с работниками банков и госорганов, получали от них информацию более чем о 32 млн украинцев для сбыта заинтересованным лицам", - говорится в сообщении.

Полученную информацию злоумышленники сбывали на одном из столичных рынков под видом продажи компьютерных игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работница банка украла почти 2,5 млн грн у иностранных клиентов

Во время обысков правоохранители изъяли ноутбуки, жесткие диски, флеш-накопители, карты памяти, телефоны и оптические диски.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных. Одному из них избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту дела.

Полицейские разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счеты людей на более чем 1 млн грн. Злоумышленники звонили избранным жертвам и представлялись работниками банка. Они сообщали гражданам о блокировании карты, а для восстановления ее работы просили назвать все персональные данные. Получив доступ к банковским счетам, опустошали их.