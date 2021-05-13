На 8-летнего школьника во время занятий упали футбольные ворота

Футбольные ворота упали на школьника во время занятий в селе Кочубеевка Уманского района Черкасской области.
Инцидент произошел 10 мая. Дети разминались перед тренировкой в спортивной секции по кикбоксингу, бросали мяч, и два мальчика во время движения налетели на футбольные ворота, пишет Obozrevatel. Они упали, и 8-летний Артем оказался под ними.
Присутствующие, среди которых были и родители детей, вызвали "скорую". Мальчика доставили в реанимацию Уманской центральной районной больницы. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На женщину с балкона сбросили диван
Выяснилось, что ворота были незакрепленными. Правда, в отделе образования уверяют, что в начале года с ними было все в порядке и есть соответствующий акт обследования.
"В зале также проводят тренировки футбольные, волейбольные и баскетбольные команды взрослых, не только школьников. Может, они с большей силой, чем дети, бросают мяч. От этого шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала другие ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено", - рассказала начальница отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая.
По ее словам, школьника перевели в терапевтическое отделение. Он чувствует себя лучше, говорит, но пока еще не ходит.
В полиции по факту травмирования школьника открыли производство. Продолжается следствие.
В селе Большая Яблуновка Черкасской области провалилась и упала с натяжного моста местная женщина. Она пролетела в воздухе 6 м. Чудом осталась живой.
Комментарии