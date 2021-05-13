На 8-летнего школьника во время занятий упали футбольные ворота

Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние. Фото: pixabay.com

Футбольные ворота упали на школьника во время занятий в селе Кочубеевка Уманского района Черкасской области.

Инцидент произошел 10 мая. Дети разминались перед тренировкой в ​​спортивной секции по кикбоксингу, бросали мяч, и два мальчика во время движения налетели на футбольные ворота, пишет Obozrevatel. Они упали, и 8-летний Артем оказался под ними.

Присутствующие, среди которых были и родители детей, вызвали "скорую". Мальчика доставили в реанимацию Уманской центральной районной больницы. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние.

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Выяснилось, что ворота были незакрепленными. Правда, в отделе образования уверяют, что в начале года с ними было все в порядке и есть соответствующий акт обследования.

"В зале также проводят тренировки футбольные, волейбольные и баскетбольные команды взрослых, не только школьников. Может, они с большей силой, чем дети, бросают мяч. От этого шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала другие ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено", - рассказала начальница отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая.

По ее словам, школьника перевели в терапевтическое отделение. Он чувствует себя лучше, говорит, но пока еще не ходит.

В полиции по факту травмирования школьника открыли производство. Продолжается следствие.

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