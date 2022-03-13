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воскресенье, 13 марта 2022 17:43

Спецтема: Война России против Украины

"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов

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&quot;Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам&quot; - перехватили разговор оккупантов

Российские оккупанты все чаще жалуются матерям и женам по телефону на свое государство. У многих единственное желание – выжить и вернуться домой.

Перехваченный разговор захватчика опубликовала СБУ.

Судя по разговору, российские подразделения ехали в командировку в Чечню, а оказались на войне в Украине.

"Мы же в Чечню ехали, согласие только на командировки подписали. Очень здесь интересно, очень. Насмотрелся здесь и наделался тоже. Никаких $53 в сутки и зарплаты нет", - рассказывает российский солдат жене по телефону.

Оккупанты зашли с территории Крыма без еды и оружия, понесли многочисленные потери. Кроме того, они разграбили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие.

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"По мусоркам роемся здесь. Военную часть здесь захватили, обокрали всю. Лазили по своей разбитой технике, искали оружие. БМП стояла, турецкая ракета, байрактар ​​залетел нах*й прямо в открытый люк. Я туда полез, а там фарш лежит нах*й, полная будка. Мозги вживую впервые увидел", - жалуется.

Тем не менее, арессоры до сих пор готовы "стереть с земли хохляцкие города".

"Дело к концу движется. Мы или ровнять начнем всех нах*й, эти города *бучие, хохляцкие, или все домой в ближайшее время. Мы позавчера едва сами в котел не попали. Едва успели назад выйти. Нам просто повезло", - говорит.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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