Мужчины в трамвае притворились контролерами, чтобы не платить за проезд

Свое поведение нарушители объяснили тем, что это было для челленджа Фото: pixabay.com

Во Львове трое мужчин, чтобы не платить за проезд в трамвае, выдавали себя за контролеров ЛКП "Львовэлектротранс".

Их уже задержала полиция, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Известно, что троих мужчин, у которых не было билетов, обнаружили работники "Львовэлектротранса". Однако они заявили, что также работают контролерами.

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Заместитель директора ЛКП "Львовэлектротранс" Виталий Баранский говорит, что после того, как выяснилось, что мужчины не имеют отношения к предприятию, они просто сбежали.

Свое поведение нарушители объяснили тем, что это было для челленджа.

В Одессе на женщину-водителя трамвая напал водитель легковушки и сильно ее избил. Причиной конфликта стало то, что он нарушил правила дорожного движения.