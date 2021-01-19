Кулаком ударил в лицо и добивал ногами: мужчина напал на женщину-водителя трамвая

Пострадавшую с травмами забрали в больницу Фото: pixabay.com

В Одессе на женщину-водителя трамвая напал водитель легковушки и сильно ее избил. Причиной конфликта стало то, что он нарушил правила дорожного движения.

Об инциденте рассказала директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

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18 января трамвай №28 ехал по своему маршруту. На ул. Старопортофранковской возле остановки Льва Толстого водитель автомобиля Skoda нарушил правила дорожного движения. В результате водитель трамвая экстренно затормозила. Пассажиры вагона упали.

"И водитель трамвая, чтобы выяснить, что случилось, вышла из кабины. Автомобилист также вышел и начал ругаться, оскорблять женщину, а потом ударил кулаком в лицо. От этого удара она упала на проезжую часть", - рассказала Наталья Мостовских.

Нападающий это не остановило, он еще больше разозлился и начал бить ее ногами.

"Мы благодарны тем неравнодушным пассажирам, которые были в трамвае, и водителям, которые ехали вдоль. Они перекрыли дорогу, чтобы нападающий не смог убежать. Пассажиры задержали мужчину, вызвали полицию и передали правоохранителям", - сообщила чиновница.

Пострадавшую с травмами забрали в больницу. У женщины сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

"Морально она подавлена. Водитель Skoda считает, что он прав. Он прав, что можно обижать женщину? Мы не понимаем", - сказала Мостовских.

Пострадавшие пассажиры тоже намерены обращаться в полицию.

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