Мужчины на заказ распространяли детскую порнографию

На Николаевщине трое местных распространяли детскую порнографию.

Злоумышленники - жители областного центра. Они были участниками закрытых тематических чатов, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Фигуранты 27, 56 и 59 лет по заказу осуществляли загрузки и распространения через интернет фото и видеопродукции с порнографическим содержанием, в том числе с детской порнографией с помощью собственного компьютерного оборудования", - сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски и изъяли у злоумышленников компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и прочее имущество, которое может содержать доказательную базу причастности к распространению противоправного контента.

Трех преступников задержали. 56-летний понесет ответственность за неповиновение полицейским во время следственных действий. Досудебное расследование продолжается.

В Днепропетровской области задержали 27-летнего мужчину, который изготавливал и распространял детскую порнографию. Порноконтент злоумышленник продавал покупателям из Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки за $60.