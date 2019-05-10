Мужчину нашли с простреленной головой в собственном авто

В Одессе в авто обнаружили 36-летнего мужчину с простреленной головой. Фото - PRESS-ЦЕНТР

В Одессе в собственном авто обнаружили 36-летнего мужчину с простреленной головой ночью 10 мая.

Автомобиль был припаркован на ул. Академика Глушко, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Предварительно, мужчина покончил с собой, выстрелив в голову из пистолета.

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