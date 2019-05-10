Мужчину нашли с простреленной головой в собственном авто

В Одессе в собственном авто обнаружили 36-летнего мужчину с простреленной головой ночью 10 мая.
Автомобиль был припаркован на ул. Академика Глушко, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Предварительно, мужчина покончил с собой, выстрелив в голову из пистолета.
Следователи начали уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Ведется проверка.
Вблизи села Лукашивка Близнюковского района на Харьковщине в автомобиле нашли тело 45-летнего Романа Шияна. Покойный - бывший руководитель подсобного хозяйства "Украина ФГ" и "Укрбургаз", депутат Красноградского районного совета. Покончил с собой.
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