Мужчину нашли мертвым на путях в 17 км от дома

На Львовщине машинист поезда сообщением Львов - Одесса увидел между путями мертвого мужчину. Погибшим оказался 31-летний мужчина из соседнего села. Фото: REUTERS

В селе Пикуловичи вблизи Львова на железнодорожном пути нашли мертвым мужчину. Имел изуродованное лицо. Данные удалось установить с помощью мобильного телефона и последних звонков.

Погибшим оказался 31-летний Тарас, житель села Подберезцы, расположенного в 17 км от места трагедии, рассказал староста Пидберезцев Зиновий Кицак.

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"Всем родным удивительно, как он очутился в Пиколовичах на путях, ведь это немного далеко от нас, где-то с 17 километров будет, еще и поздно ночью", - говорит Зиновий Кицак, передает lmn.in.ua.

Добавил, что мужчина жил в их селе вместе с семьей: родителями и женой. Также воспитывал дочь, которая учится во втором классе местной школы. Погибший не имел постоянного места работы, однако он подрабатывал на стройке.

В Пятихатках Днепропетровской области 35-летний мужчина бросился под колеса поезда, который прибывал к перрону. Погибший был сотрудником Пятихатского локомотивного депо и на момент трагедии находился в отпуске.