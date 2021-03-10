Мужчину, который упал в 50-метровый колодец, спасла теща

В селе Остриев Дубенского района Ровенской области мужчина упал в 50-метровый колодец.

Известно, что он пошел в лес, чтобы нарезать там дров, а по дороге не заметил старый заброшенный колодец под снегом и упал в него. Инцидент произошел еще в феврале, но теща, которая спасла его вместе с сыном, рассказала об этом только сейчас.

"Он приземлился на ноги, пробовал в студни себе лестницу выдолбить, но там были бетонные круги, то он и не мог выбраться", - рассказала Лариса Карповна, передает "Суспільне".

Автор: suspilne.media Мужчина получил травму позвоночника

Автор: suspilne.media Заброшенный колодец имеет глубину около 50 метров

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Заброшенный колодец имеет глубину около 50 м, таких и глубоких в округе около десятка. Мобильная связь оттуда не тянул.

"Мы всю ночь молились, а утром по следам вместе с сыном нашли зятя. Он переночевал в колодце - танцевал там, руками махал, чтобы не замерзнуть. Так еще и шнурка не хватило, чтобы его достать, то дотачивали упряжку с лошадей", - рассказала женщина.

Замерзшего и травмированного мужчину лошадьми отвезли в село, где его ждала "скорая". Во время медицинского осмотра у него диагностировали 2 трещины в позвоночнике.

"С тех колодцев сняли верхние бетонные круги. Вот они и обваливаются, и их не видно из-за этого. Некоторые колодцы имеют владельцев, поэтому сельский совет им ничего сделать не может", - рассказал староста села Николай Рудюк.

Колодцы обещают засыпать, когда станет теплее, чтобы подобных случаев больше не случалось.

В селе Дорошовка Вознесенского района Николаевской области 43-летний мужчина упал в четырёхметровый колодец и провел в ледяной воде 5 ч. Впоследствии его спасли полицейские.