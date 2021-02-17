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среда, 17 февраля 2021 14:44

Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил

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Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина упал в колодец с ледяной водой. Фото: mk.npu.gov.ua

В селе Дорошовка Вознесенского района Николаевской области 43-летний мужчина упал в четырёхметровый колодец и провел в ледяной воде 5 ч. Впоследствии его спасли полицейские.

Местная жительница услышала крик и вызвала участкового Николая Коваленко. Тот сбросил пострадавшему веревку. Мужчина обмотался, а полицейский вытащил наружу. Замерзшего спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели достали из колодца его личные вещи, сообщают в полиции области.

Медики госпитализировали мужчину в Вознесенскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

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Пострадавший из Киева. В селе оказался проездом. По дороге ему стало плохо, поэтому остановился у колодца. Однако не может объяснить, как все произошло - или он хотел набрать воды, или просто оперся, но поскользнулся и упал в колодец. Там было по колено ледяной воды.

В Киеве коммунальщики заварили люк, в котором спал бездомный мужчина. Ему удалось позвать на помощь. О человеке в ловушке сообщили в полицию. Его спасли.

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