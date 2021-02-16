Мужчину заварили в канализационном колодце

Заварили люк, в котором ночевал мужчина. Фото: Стражи Эспрессо

В Киеве коммунальщики заварили люк, в котором спал бездомный мужчина.

Это случилось в Днепровском районе, сообщили Стражи Эспрессо.

Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы. Когда он спал, коммунальщики заварили люк.

Бездомному удалось позвать на помощь. О человеке в ловушке сообщили в полицию. Его спасли.

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В июне прошлого года в Овруче Житомирской области 71-летний мужчина упал в канализационный колодец. Получил тяжелые травмы. Спасатель спустился внутрь и обвязал мужчину веревкой. Его подняли на поверхность и госпитализировали.