Мужчину заварили в канализационном колодце

В Киеве коммунальщики заварили люк, в котором спал бездомный мужчина.
Это случилось в Днепровском районе, сообщили Стражи Эспрессо.
Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы. Когда он спал, коммунальщики заварили люк.
Бездомному удалось позвать на помощь. О человеке в ловушке сообщили в полицию. Его спасли.
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В июне прошлого года в Овруче Житомирской области 71-летний мужчина упал в канализационный колодец. Получил тяжелые травмы. Спасатель спустился внутрь и обвязал мужчину веревкой. Его подняли на поверхность и госпитализировали.
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