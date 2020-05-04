Мужчину, который прыгнул с моста в реку, никто не ищет

В Днепре неизвестный прыгнул с моста в реку и исчез. Фото: dnepr.express

Мужчину, который прыгнул с Нового моста в реку в Днепре, пока никто не ищет.

В полицию с заявлением об исчезновении мужчины никто из местных жителей не обращался.

"Тело еще не найдено. Сообщений в отделение полиции о пропаже мужчины, похожего по приметам на гражданина, который бросился с моста - не поступало", - отметили в отделе коммуникации полиции, пишет 34.ua.

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Спасатели искали мужчину, но безрезультатно. Поисковую операцию прервали из-за погодных условий.

"Сегодня, 4 мая, поиски не возобновлялись. Мы их продолжаем, если есть заявка от полиции. Пока ее не было. Вчера мужчину искали, но не нашли. Обследовали 5000 квадратных метров акватории. Поиски остановили из-за ухудшения погоды", - сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Следователи открыли уголовное производство.

ЧП произошла 3 мая около 14:40 в городе Днепр. Водолазы-спасатели сразу провели визуальное обследование 5000 кв. м надводной акватории реки Днепр в районе Центрального моста и начали подводные поисковые работы. Но пока безрезультатно.